Экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов обжалует приговор в кассационном суде

Экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов, осуждённый на два года колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями, обжалует приговор в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции (г. Челябинск). Бывший силовик подал кассационную жалобу на решение Свердловского областного суда. Помимо Чернова, пытаться обжаловать приговор будет экс-заместитель командира взвода Сергей Петухов, которому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев в колонии-поселении.

Заседание назначено на 12 октября 2022 года, другие сотрудники ГИБДД, проходившие по данному делу (Денис Холстинин и Константин Бабушкин), подавать кассационную жалобу не стали.

Напомним, по версии обвинения, летом 2020 года экс-начальник ГИБДД Анатолий Чернов отдал приказ своим подчинённым Холстинину, Бабушкину и Петухову освободить от административной ответственности сына заместителя председателя Нижнетагильской городской думы Владимира Базилевича и вернуть ему транспортное средство. Ранее сын председателя был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, после которого погиб человек. Сам Чернов свою вину не признал и заявил, что преступных приказов не отдавал и что подчинённые его неверно поняли.

14 июня 2022 года Свердловский областной суд оставил в силе приговор Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. Анатолию Чернову дали 2 года колонии-поселения, а также лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

Всех фигурантов дела признали виновными по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребления должностными полномочиями», а Анатолия Чернова признали виновным по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 285 УК РФ, по которым экс-начальник признан организатором преступления.

Экс-заместителю командира взвода Сергею Петухову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев в колонии-поселении и также лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 1 год 10 месяцев. Сотрудникам ГИБДД Денису Холстинину и Константину Бабушкину назначили срок заключения 9 месяцев в колонии-поселении.