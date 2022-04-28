Экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов и трое бывших сотрудников ДПС, отпустивших сына депутата гордумы Базилевича, обжаловали приговор

27 апреля Тагилстроевский райсуд направил в Свердловский областной суд документы по делу экс-начальника ГИБДД Анатолия Чернова и его подчинённых. Как рассказали АН «Между строк» в Тагилстроевском райсуде, до 1 апреля стороны процесса должны были направить возражения против судебного решения. Так, в суд Нижнего Тагила поступили апелляционные жалобы от всех осуждённых и адвоката Анатолия Чернова. Рассматривать жалобы будет судья Мария Кузнецова.

Напомним, 14 февраля Тагилстроевский суд вынес приговор Анатолию Чернову и его подчинённым. Бывшему силовику дали два года колонии-поселения. Экс-заместителю командира взвода Сергею Петухову назначали наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев в колонии-поселении, а сотрудникам ГИБДД Денису Холстинину и Константину Бабушкину — на срок 9 месяцев в колонии-поселении.

Уголовное дело было заведено после того, как инспекторы ДПС не привлекли к административной ответственности нарушителя, которым оказался сын вице-спикера городской думы Владимир Базилевич.

10 июля 2020 года около 21:10 на проезжей части возле дома № 2а на улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора остановили автомобиль «ЗАЗ Chance», которым управлял Владимир Базилевич, лишённый на тот момент водительского удостоверения после смертельного ДТП. Инспекторы ГИБДД принудительно доставили водителя на патрульном автомобиле в отдел для привлечения к предусмотренной законом ответственности. Но в этот же вечер мужчина был отпущен.