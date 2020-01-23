Экс-министры Топилин и Скворцова получили новые посты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому экс-министры Максим Топилин и Вероника Скворцова назначаются на новые посты, пишет РИА Новости.

Бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России, а экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит Федеральное медико-биологическое агентство. Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, стал замминистра финансов. Врио главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко.

Напомним, 21 января председатель правительства России Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину состав нового кабинета министров — в нём отсутствовали министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Их кресла заняли глава Росздравнадзора Владимир Мурашко и замминистра финансов РФ Антон Котяков.