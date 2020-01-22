Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова перейдёт на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), со ссылкой на двух близких к новому правительству собеседников, источник в крупной фармкомпании, а также источник, близкий к министерству, пишет РБК.

Таким образом, она займёт место Михаила Мурашко, который накануне был назначен министром здравоохранения. Одновременно с назначением нового состава правительства президент Владимир Путин подписал указ о переподчинении Росздравнадзора и ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) правительству — до этого момента оба ведомства находились в ведении Минздрава.

Ранее о том, что Скворцова сменит Мурашко на посту главы Росздравнадзора, без ссылок на источники сообщало издание Daily Storm. Замминистра здравоохранения Олег Салагай в разговоре с РБК не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о назначении Скворцовой.

На момент публикации заметки распоряжения о назначении Скворцовой на портале правовой информации размещено не было.

В полномочия Росздравнадзора входит госконтроль за обращением медицинских изделий, обращением лекарственных средств, проведение проверок качества и безопасности медицинской деятельности, а также проведение мониторинга ассортимента цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), осуществление госрегистрации медизделий и другие функции.