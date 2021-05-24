Экс-министр финансов Галина Кулаченко возглавила Общественный совет областного Минфина

Бывший министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко возглавила новый состав Общественного совета министерства, пишет ЕАН.

«У нас собрался очень сильный состав Общественного совета, и для меня большая честь его возглавить. Уверена, что каждый из нас сможет внести конструктивные предложения в работу Минфина», — отметила Галина Кулаченко.

Подобное образование, в соответствии с законом, есть при каждой официальной структуре. Напомним, Кулаченко покинула госслужбу в декабре 2020 года; по неофициальной информации, она давно просила отпустить её на пенсию. На смену Кулаченко пришел её бывший заместитель Александр Старков. Своими главными задачами он называет снижение госдолга и взыскание дебиторской задолженности.