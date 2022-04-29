Экс-министр Алексей Улюкаев выйдет из тюрьмы по УДО

Московский райсуд Твери удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Улюкаев сможет выйти на свободу уже через несколько дней, когда решение суда вступит в законную силу. Экс-министр отсидел в колонии строгого режима почти пять с половиной лет из восьми назначенных судом за получение взятки.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-секретаря Московского районного суда Мирию Андриянову, заседание проходило 27 апреля. Представители прокуратуры и администрации исправительной колонии № 1 УФСИН России по Тверской области (ИК-1) были не против удовлетворения ходатайства заключённого. Тем не менее у них есть десять дней на опротестование решения суда.

Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев подтвердил, что суд принял решение в пользу его подзащитного.

«Алексей Улюкаев отбыл две трети срока и поэтому имел право подать ходатайство об УДО. Оно было передано в колонии. Суд рассмотрел и удовлетворил его, поскольку Алексей Улюкаев не имел никаких взысканий или нареканий. Вёл себя всегда примерно», — сообщил Тимофей Гриднев.

Напомним, министра Улюкаева задержали по подозрению в получении особо крупной взятки в ночь на 15 ноября 2016 года. По данным следствия, он получил 2 млн долларов за «выданную Минэкономразвития положительную оценку», которая позволила НК «Роснефть» выкупить у государства 50% акций «Башнефти». Взятку министр, по данным следствия, получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина, а ход уголовному делу дал бывший глава службы безопасности нефтяной компании генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов, который написал в спецслужбу заявление на министра. Передача денег в офисе «Роснефти» проходила в ходе заранее санкционированного оперативного эксперимента.

Замоскворецкий районный суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей. Гособвинение запрашивало для него десятилетний срок. 2 млн долларов взятки впоследствии вернули генералу Феоктистову. Наказание бывший министр отбывает в тверской ИК-1. В колонии Улюкаев работает в тюремной библиотеке и ведёт экономический кружок среди заключённых.

Алексей Улюкаев стал первым действующим федеральным министром в современной российской истории, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, и первым осуждённым министром.