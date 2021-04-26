Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева будет баллотироваться в Госдуму от «Новых людей»

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в Instagram, что будет баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди».

«Прошло три месяца размышлений и внутренних диалогов. <…> Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил мне сотрудничество в деле развития регионов. Я взвесила "за" и "против" и сказала "да", потому что хочу позитивных перемен в стране. <…> Я иду на выборы в Госдуму с "Новыми людьми". В каком формате — определим на предвыборном съезде», — написала Сардана Авксентьева.

В партии Авксентьева сразу же получила пост советника председателя «Новых людей». Экс-мэр Якутска отметила, что в партию «Новые люди» она вступает «с воодушевлением и надеждой».

«Я не сторонник радикальной оппозиции. Поэтому рациональная, разумная и чёткая платформа "Новых" мне по душе. Это открытый путь для неравнодушных и сильных людей», — считает Авксентьева.

Сардана Авксентьева победила на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. После избрания Авксентьева быстро завоевала расположение местных жителей, стала любимицей прессы и получила прозвище «мэр здорового человека». Она дала указание продать дорогие машины мэрии, уволила чиновника за банкет стоимостью 1 млн рублей и хотела продать здания администрации, чтобы переехать в новое помещение «без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой».

Последняя инициатива осталась не реализована, так как Авксентьева покинула пост мэра Якутска в январе 2020 года. Официальная версия ухода с должности — состояние здоровья.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 2021 года. В Якутске всего один одномандатный округ, сейчас в Думе его представляет Федот Тумусов от «Справедливой России».