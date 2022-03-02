Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов записал видео в поддержку проведения военной спецоперации на Украине

Бывший мэр Нижнего Тагила, а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов публично высказался в поддержку президента России Владимира Путина и проведения специальной военной операции на территории Украины.

«Мы поддерживаем нашего президента, его решение о проведении специальной операции. Понимаем, что против нашей страны введены беспрецедентные санкции. Нашлись новоявленные Бонапарты, которые объявили нам тотальную экономическую войну. Но, наверное, они забыли, что такое Березина... Советую вспомнить», — написал у себя в Instagram Сергей Носов.

По его словам, Магаданская область уверенно чувствует себя на пороге санкций, а также прорабатывает план мероприятий по преодолению экономических трудностей вместе с правительством России.

Ранее Сергей Носов области заявил о готовности региона принять беженцев с территорий Донецкой и Луганской Республик, о чём также написал у себя в Instagram.