Экс-мэр Екатеринбурга стал сенатором Совета Федерации

Бывший заместитель губернатора Свердловской области, экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально назначен сенатором Совета Федерации от региона, пишет Znak.com.

За его кандидатуру проголосовали 48 депутатов Заксобрания региона, против — один депутат. Голосование было тайным.

В своей речи Александр Высокинский сказал, что не будет переезжать на постоянное место жительства в Москву и надеется «уйти на пенсию» в Екатеринбурге. В Совете Федерации он будет заниматься проблемами агломераций, развития городов, промышленности.

Предыдущий сенатор Аркадий Чернецкий, который сегодня стал первым вице-спикером Заксобрания региона, в качестве символа подарил Высокинскому свой значок из Совета Федерации.