Экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Беларуси приговорил бывшего главу Белгазпромбанка и кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, сообщает государственное агентство БелТА.

Гособвинение запрашивало для Бабарико 15 лет лишения свободы усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности.

Бабарико обвиняли в отмывании средств, полученных преступным путём, и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, будучи главой Белгазпромбанка, Бабарико «создал из числа своих заместителей организованную группу» для получения взяток от бизнесменов. Общая сумма взяток якобы составила около 30,5 миллиона белорусских рублей (более 11,5 миллиона долларов).

Защита банкира считает его дело политическим. В прошлом году Бабарико баллотировался на пост президента Беларуси и по неофициальным соцопросам считался главным соперником действующего президента Александра Лукашенко. Вскоре после объявления об участии в президентской кампании Бабарико и его сына задержали, а затем поместили в СИЗО КГБ. ЦИК не допустил его к выборам, сославшись на письмо Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных им доходах.