Экс-главу департамента рекламы МУГИСО приговорили к 9 годам лишения свободы

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-главу департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей, со ссылкой на адвоката бывшего чиновника Константина Виленского пишет Znak.com. Он отметил, что защита будет обжаловать этот приговор.

Игорь Разунин обвинялся по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, деньги в сумме 160 тысяч рублей, которые нашли в шкафу кабинета, Разунину положил посредник. Он действовал от имени взяткодателя, одного из рекламщиков Екатеринбурга. При этом прямой передачи денег Разунину не было — глава департамента рекламы не прикасался к деньгам.

Сам Разунин и его защита отвергали какую-либо причастность к инкриминируемому ему деянию. Бывший глава департамента регионального Мингосимущества неоднократно заявлял, что «был задержан в результате провокации со стороны сотрудников ФСБ», и незадолго до вынесения приговора усомнился в его беспристрастности.

Дело в отношении Разунина Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать весной 2018 года. 3 декабря 2018 года, накануне очередного заседания суда, Игорь Разунин пропал. После этого судья Кировского районного суда Екатеринбурга Лариса Шаньгина удовлетворила ходатайство прокуратуры о заочном аресте Разунина, дело было приостановлено. Летом 2019 года беглого чиновника нашли в Белоруссии и в ноябре экстрадировали в Россию. 30 декабря судья Шаньгина удовлетворила ходатайство прокуратуры и поместила экс-чиновника в СИЗО. С тех пор он находился под стражей, судебный процесс был возобновлён.