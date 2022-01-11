Экс-главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин попал в федеральный список коррупционеров

Бывшего гендиректора и главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина внесли в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Согласно документу, журналиста внесли в список 13 декабря 2021 года, а датой составления акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения значится 24 ноября.

Полянин был уволен по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса, который включает в себя непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе.

Напомним, Дмитрий Полянин возглавил официальный печатный орган правительства Свердловской области в 2012 году. В конце ноября 2021 года учредители «Областной газеты» — губернатор Свердловской области и Заксобрание региона — приняли решение о назначении нового генерального директора (главного редактора) издания. Им стал бывший главный редактор телеканала ОТВ Антон Стуликов.

В 2019 году у Полянина был публичный конфликт с департаментом информационной политики Свердловской области. В департаменте утверждали, что главный редактор не выполнил госзаказ, сам Полянин это отрицал. В итоге суды выиграл департамент информполитики, деньги были возвращены в бюджет.

Реестр коррупционеров ведётся с начала 2018 года. Сейчас основной костяк списка составляют бывшие сотрудники МВД, депутаты и чиновники различных уровней, таможенники, судебные приставы и росгвардейцы. Попавшие в реестр госслужащие и силовики пробудут там всего пять лет, после этого информация будет удалена. Досрочного исключения из списка можно добиться через суд, но лишь в случае отмены акта об увольнении за коррупцию.

Считается, что лица, находящиеся в этом списке, не имеют права занимать государственные должности.