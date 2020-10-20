Экс-главе волгоградского СК предъявлено окончательное обвинение за поджог дома губернатора

Бывшему руководителю Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлено окончательное обвинение по делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова. Как сообщил ТАСС адвокат генерала Владимир Семенцов, подозреваемый настаивает на своей невиновности.

«Подзащитному предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он полностью не признал. Допрос Михаила Кандуевича по существу запланирован следствием на 26 октября», - рассказал защитник. Адвокат также настаивает на том, что в деле нет объективных доказательств вины генерала СК.

В ноябре 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию дома губернатора региона. Они попытались поджечь одну из стен здания. Тогда в ходе расследования уголовного дела личности преступников установили, их лидер после задержания дал показания на Музраева.

Сейчас, по словам юриста, генерала СК обвиняют в преступлениях по статьям «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Незаконный оборот оружия» и «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».