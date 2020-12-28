Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» выплатит компании 1,7 миллиарда рублей компенсации 

Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между корпорацией «ВСМПО-Ависма» и её экс-директором Михаилом Воеводиным. Бывший глава крупнейшего производителя титана выплатит компании 1,7 млрд рублей в качестве компенсации.
В сентябре 2020 года компания подала иск в отношении Михаила Воеводина о компенсации ущерба. Размер требуемой суммы составил 4,07 млрд рублей. СМИ сообщали, что причиной подачи иска стали контракты по продаже ферротитана и титановой стружки по заниженной стоимости, заключённые в 2017–2019 годах, из-за чего корпорация недополучила почти 4 млрд рублей. Против Михаила Воеводина было возбуждено уголовное дело.
По мировому соглашению предполагалось, что ответчик выплатит 1 млрд 950 млн рублей. Решение по итоговой сумме было принято по соглашению сторон на основании экспертной оценки.
«Ответчик обязуется в срок до 31 декабря 2020 года выплатить истцу денежную сумму в размере 1 696 500 000 рублей путём безналичного перечисления денежных средств», — говорится в документе, размещённом на сайте Арбитражного суда Свердловской области.
Михаил Воеводин занимал должность директора компании с 2009 года. В апреле на заседании совета директоров публичного акционерного общества срок его полномочий был продлён до 13 апреля 2023 года, но в мае он заявил о желании покинуть свой пост. 8 июля губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву был представлен новый руководитель компании Михаил Шелков.
- Контрольный пакет акций компании принадлежит менеджменту корпорации, 25% акций плюс одна акция — «Ростеху».
- В апреле на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «ВСМПО-Ависма» сократила объёмы производства титановой продукции на 2020 год с 39 тысяч тонн до 26,5 тысячи тонн, производство губчатого титана было снижено с 44 тысяч тонн до 35 тысяч тонн.
- В октябре 2020 года продажи титана ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» достигли 2,46 тысячи тонн, что практически на 20% больше, чем в среднем в период пандемии.