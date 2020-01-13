Экс-глава Нижней Салды возглавила предприятие «Роскосмоса»

Бывшая глава Нижней Салды Елена Матвеева заняла пост директора АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» (АО «НИИМаш»), который входит в госкорпорацию «Роскосмос», сообщает пресс-служба нижнесалдинской думы.

АО «НИИМаш» изготавливает ракетные двигатели малой тяги для управления полётом космических аппаратов различного назначения. Предыдущим директором градообразующего предприятия Нижней Салды был Александр Долгих, который работал на нём с 1970 года. Должность руководителя института он занимал последние 15 лет.

Елене Матвеевой 49 лет. Ранее она работала на Нижнесалдинском металлургическом заводе, а также на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК). В 2012 году стала главой Нижней Салды. Полномочия Матвеевой в качестве мэра прекращаются с 13 января.