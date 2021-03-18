Экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов прочёл стихи в ответ на слова Байдена о Путине (ВИДЕО)

Экс-глава Нижнего Тагила и нынешний глава Магаданской области Сергей Носов стихами ответил на высказывание Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Видеокомментарий губернатор опубликовал в своих соцсетях.

Своё обращение Сергей Носов начал с поздравления жителей с «Крымской весной». и прочитал стихи крымского поэта Константина Фролова. После он отметил, что считает оскорбительным высказывания американского лидера в сторону президента России, поэтому в качестве ответа Носов опубликовал стихотворение крымского поэта Константина Фролова.

«Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги, не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге!», — цитирует Носов.

Напомним, в ходе интервью АВС у Байдена спросили: «Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» Президент США ответил: «Да, считаю». ABC уточняет, что президент США не сказал, что именно имеет в виду. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.