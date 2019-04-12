Общество

Экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов планирует прилететь на прощание с Владиславом Тетюхиным 

12.04.2019 11:30
Экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов планирует прилететь на прощание с Владиславом Тетюхиным 

Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, возможно, прилетит в Верхнюю Салду на прощание с Владиславом Тетюхиным, скончавшимся накануне. О планах губернатора Магаданской области АН «Между строк» рассказал его пресс-секретарь.

«Сергей Константинович планировал поездку в Салду. Но на само прощание с Владиславом Валентиновичем, скорее всего, не успеет. Получится ли прилететь позднее, будет зависеть от графика», рассказал АН «Между строк» референт губернатора Магаданской области Александр Вяткин. 

Ранее Носов выразил слова соболезнования семье Владислава Тетюхина и поделился воспоминаниями о нём:  

«Удивительный своим патриотизмом, своей добротой и любовью к людям. Это был необычайно скромный человек. Будучи выдающимся организатором производства, лауреатом Ленинской премии, он оставался скромным, очень интеллигентным и внимательным к людям. Но при этом он обладал колоссальной силой воли».

Прощание с Владиславом Тетюхиным и гражданская панихида состоятся в Верхней Салде 13 апреля с 12:00 до 15:00 по адресу: улица Энгельса, 32 (ДК им. Огаркова). 

Фото: 
Znak.com, ntagil.org
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