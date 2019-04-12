Экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов планирует прилететь на прощание с Владиславом Тетюхиным 

Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, возможно, прилетит в Верхнюю Салду на прощание с Владиславом Тетюхиным, скончавшимся накануне. О планах губернатора Магаданской области АН «Между строк» рассказал его пресс-секретарь.

«Сергей Константинович планировал поездку в Салду. Но на само прощание с Владиславом Валентиновичем, скорее всего, не успеет. Получится ли прилететь позднее, будет зависеть от графика», — рассказал АН «Между строк» референт губернатора Магаданской области Александр Вяткин.

Ранее Носов выразил слова соболезнования семье Владислава Тетюхина и поделился воспоминаниями о нём:

«Удивительный своим патриотизмом, своей добротой и любовью к людям. Это был необычайно скромный человек. Будучи выдающимся организатором производства, лауреатом Ленинской премии, он оставался скромным, очень интеллигентным и внимательным к людям. Но при этом он обладал колоссальной силой воли».

Прощание с Владиславом Тетюхиным и гражданская панихида состоятся в Верхней Салде 13 апреля с 12:00 до 15:00 по адресу: улица Энгельса, 32 (ДК им. Огаркова).