Экс-генпрокурор Юрий Чайка займёт пост полпреда президента на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин предложил Юрию Чайке стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе, со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет РИА Новости. Песков подчеркнул, что формально указ о назначении пока не подписан.

Юрий Чайка на протяжении последних 14 лет был генеральным прокурором. 20 января Путин освободил его от этой должности «в связи с переходом на другую работу». Новым генпрокурором станет замглавы СК Игорь Краснов.

С июня 2018 года полпредом президента в СКФО был Александр Матовников.