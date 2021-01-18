Экс-гендиректор «ВСМПО-Ависмы» лишился доли в компании

Бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин отказался от прав на принадлежавшие ему 6,53% компании, их получил её основной акционер Михаил Шелков, со ссылкой на близкие к Воеводину и одному из партнёров компании источники пишет РБК.

По словам одного из собеседников, сумма сделки составила около 2 млрд рублей. Исходя из капитализации «ВСМПО-Ависмы» на Московской бирже на 15 января, стоимость доли в 6,53% составляла 16 млрд рублей. Воеводин владел акциями не напрямую, а через несколько структур — совместно с Шелковым.

Осенью 2020 года «ВСМПО-Ависма» предъявила иск своему экс-гендиректору более чем на 4 млрд рублей, а в конце декабря суд утвердил мировое соглашение, согласно которому Воеводин, против которого также возбуждено уголовное дело, обязался выплатить корпорации почти 1,7 млрд рублей. Выплата была произведена за счёт сделки по продаже пакета, отмечает источник РБК.

Представители Михаила Шелкова, а также пресс-службы «ВСМПО-Ависмы» и «Ростеха» (владеет 25,1% компании) отказались от комментариев.

Воеводин возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009 года, в начале мая 2020 года он внезапно покинул пост гендиректора, несмотря на то что совет директоров компании за месяц до этого продлил с ним контракт до 2023 года.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титановых изделий (по собственным оценкам, занимает 25% мирового рынка титанового проката). Поставки титана для Boeing приносят 20% выручки российской корпорации, среди её заказчиков также Airbus и другие крупнейшие производители самолётов.