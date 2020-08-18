Экс-депутата Госдумы Валерия Язева признали банкротом

Арбитражный суд Москвы объявил банкротом бывшего вице-спикера Госдумы Валерия Язева — согласно картотеке дел, в отношении него введена процедура реализации имущества, пишет Znak.com.

Решение подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в течение месяца. Финансовым управляющим Валерия Язева утверждена Анастасия Кравчук.

Иск о банкротстве бывшего депутата и основателя группы компаний «Ява» начали рассматривать почти два года назад, 12 марта 2019 года суд ввёл в отношении него процедуру реструктуризации долгов. С тех пор суд рассматривал вопросы, связанные с кредиторской задолженностью Валерия Язева, его поручительствами по кредитам, выданным компаниям и предприятиям группы «Ява». Финансовый управляющий не выявил признаков преднамеренного или фиктивного банкротства должника.

Общая сумма долга Язева перед кредиторами в определении суда не указана, ранее она превышала 1,6 млрд рублей. По данным инвентаризации имущества бывшего депутата на 10 августа, у него есть два земельных участка (один в посёлке Рассоха в Свердловской области, второй в Мытищинском районе Московкой области), баня в Рассохе, пенсионный счёт в банке, где лежит 450 тысяч рублей, и 65% в АО «Коклановское».

Ранее в Екатеринбурге были признаны банкротами бывшая супруга Валерия Язева Валентина Морозова (как поручитель по кредиту для компании экс-депутата) и его дочь Светлана Язева, которая возглавляла завод «Ювелиры Урала».

Финансовые проблемы у семейной бизнес-империи Валерия Язева начались после того, как он ушёл из Госдумы, проработав там 19 лет. Ранее банкротом было признано ООО «Управляющая компания "Ява"», в ОАО «НПО "Восточный институт огнеупоров"» было введено наблюдение, было также заявлено о продаже здания на улице Генеральской в Екатеринбурге, где долгое время находилась штаб-квартира «Явы».