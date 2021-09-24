Экс-депутата думы Екатеринбурга приговорили к 6 годам колонии за мошенничество

Бывший депутат Екатеринбургской городской думы и застройщик Игорь Плаксин Чкаловским районным судом приговорён судом к 6 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет Znak.com. При этом сторона обвинения запросила для Плаксина 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Плаксина обвиняли по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии прокуратуры, Плаксин создал сложную непрозрачную систему с участием юрлиц в рамках НП «Уралэнергостройкомплекс», был бенефициаром всех компаний и лично контролировал поступление средств на счета через компьютерную программу. Ему вменяется хищение 258,5 млн рублей у копейского завода пластмасс по договору подряда.

Кроме того, следствие заявило о похищении средств пайщиков на 2,3 млрд рублей. Они вложились в строительство ЖК «Первый Николаевский» и «Новый Уктусс». Обвинение заявило, что Плаксин не имел намерений исполнять обязательства перед покупателями недвижимости.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что расследование уголовного дела вели сотрудники ГСУ ГУ МВД областного главка. Для возмещения ущерба, причиненного пайщикам, был наложен арест на три офисных помещения, принадлежащих Плаксину, а также на 11 единиц транспортных средств, зарегистрированных на подконтрольные ему фирмы.

«Проведено 167 судебных экспертиз, допрошены 829 потерпевших и более 100 свидетелей. Следователями полиции изъяты и проанализированы более 10000 листов банковских и финансовых документов. Часть денежных средств обманутых дольщиков, по предварительным данным, уходила на содержание магазина спутницы жизни обвиняемого», - сообщил Горелых.

Как зачитал судья из приговора, некоторые пайщики внесли средства на строительство жилья ещё в 2014 году, а получили квартиры только в 2020 году. Однако сам застройщик отрицает это. В суде он заявил, что не имел злого умысла и что собирался построить дома. Свою вину он признал частично, например, то, что действительно контролировал все процессы в НП «Уралэнергостройкомплекс».

По поводу подряда завода пластмасс Плаксин заявил, что работы всё равно были бы выполнены по гарантии. Сложившуюся ситуацию с домами-недостроями он объяснил кризисом 2014–2016 годов. Все деньги, по его словам, были потрачены на хозяйственную деятельность НП. При этом Плаксин пытался найти и другие, менее проблемные бизнес-сферы. Например, он открыл стоматологическую клинику, а также магазины брендовой одежды, которыми занималась его бывшая гражданская жена.