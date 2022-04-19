Экс-депутат Госдумы Алексей Балыбердин планирует баллотироваться в парламент Нижнего Тагила

Бывший депутат Госдумы от Свердловской области тагильчанин Алексей Балыбердин заявился на участие в праймериз «Единой России» на место в городскую думу Нижнего Тагила. Предварительное онлайн-голосование пройдёт с 23 по 29 мая.

Сейчас Алексей Балыбердин работает на «Уралвагонзаводе» в должности директора по персоналу корпорации. Депутатом Госдумы Алексей Балыбердин был избран на выборах 18 сентября 2016 года. Тогда он вошёл в думу VII созыва по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 0171. Работал в составе комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Будучи депутатом, Алексей Балыбердин активно вёл социальные сети и был открыт для общения с журналистами. Он занимался вопросом реабилитации Черноисточинского пруда и проблемами тагильской медицины в период пандемии.

Свои заявки на участие в праймериз на места в городскую думу Нижнего Тагила подали ещё 28 кандидатов. Среди них уже действующие муниципальные депутаты Гаджи Абдулов, Владимир Антонов, Никита Беркутов, Денис Корякин, Дмитрий Скоропупов, Константин Шведов, а также спикер гордумы Вадим Раудштейн.

Среди участников будущих праймериз больше всего представителей «Уралвагонзавода». Это 27-летний начальник участка Рафиг Алиев, 35-летний мастер по ремонту службы механико-сборочного цеха Олег Белоусов, 23-летний монтажник Илья Баранов, 36-летний старший мастер Денис Кривич и 32-летний инженер-конструктор Илья Бырылов.

От предприятия заявился и 41-летний активист Александр Иванов, выступающий за права работников завода. Общественник также входит в казачий хутор и уже является членом партии «Единая Россия».

Ещё несколько кандидатов от «Уралвагонзавода» женщины: 37-летняя заместитель директора по персоналу Ирина Артамонова и 44-летняя заведующая отделом Марина Шитова. Также за то, чтобы быть парламентарием, поборются 42-летний начальник производства Андрей Давыдов, 38-летний начальник вагоносборочного производства Сергей Лавров, 31-летний начальник бюро экспертно-аналитической деятельности юридического управления Алексей Чмель, 29-летний ведущий инженер-технолог Владислав Фишер и 31-летний главный специалист по реализации молодёжной политики центра подготовки персонала Иван Кукарцев.

Поучаствуют в праймериз и кандидаты от компании ЕВРАЗ. Свои заявки оставили 45-летний директор по управлению проектами дивизиона «Урал» Павел Колпаков, 45-летний начальник бюро Владимир Бальян, 48-летняя директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко и 42-летний начальник доменного цеха Константин Миронов.

Кроме того, виды на депутатские кресла имеют 31-летний начальник бюро инвестиционных проектов и продвижения гражданской продукции Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) Данил Кабильский, 29-летний директор агентства недвижимости Алексей Бова, 39-летний директор строительной фирмы Алексей Силанов и 63-летняя директор санатория-профилактория «Ленёвка» Римма Ильина.

Напомним, выборы депутатов в местный парламент по новым правилам пройдут 11 сентября 2022 года. В конце 2021-го муниципалитет принял решение вернуться к мажоритарной системе выборов, и теперь депутатов будут избирать только по одномандатным округам.

До этого два последних созыва гордумы формировались и по спискам, и по округам, то есть 14 депутатов проходили по одномандатным округам, а ещё 14 — по партийным спискам. В настоящее время в результате распределения мест по партийным спискам в гордуме из 27 депутатов работают 9 представителей «Единой России».

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