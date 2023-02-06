«Экран зависал 5-6 раз». Жители Нижнего Тагила жалуются на качество сеансов в «Мягком кинотеатре»

Посетители «Мягкого кинотеатра» в ТЦ Depo жалуются на технические проблемы при показе зарубежных фильмов. Накануне, 5 февраля, во время киносеанса изображение на экране зависло несколько раз.

«Во время просмотра фильма “Аватар. Путь воды” (12+) изображение на экране и звук зависали около 5-6 раз. Когда это произошло первые два раза, я не придала этому большого значения, бывает всякое, но когда проблема появилась в пятый раз, да ещё на самых напряжённых моментах, то меня это уже возмутило. Причём картинка останавливалась на 5-10 секунд. Билеты стоят 590 рублей, а было такое ощущение, что я смотрю дома и у меня интернет плохо работает», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Юлия.

По словам женщины, к администрации кинотеатра она не обращалась, но надеется, что все технические проблемы в будущем будут устранены.

«Никаких жалоб после сеанса от гостей не поступало. Вероятно, произошёл технический сбой», — пояснили представители компании «Мягкий кинотеатр».

По информации АН «Между строк», подобные технические накладки случались и ранее, поскольку основной сигнал в кинозал в Нижнем Тагиле идёт из Челябинска.