Эконадзор не нашёл источников загрязнения на военном полигоне на Камчатке

Сотрудники экологического надзора проверили Радыгинский военный полигон в пригороде Петропавловска-Камчатского неподалёку от Халактырского пляжа и не нашли там источников загрязнения, заявила пресс-служба правительства Камчатского края.

В отличие от Козельского полигона, здесь нет захоронений опасных ядохимикатов, объяснил через пресс-службу руководитель инспекции государственного экологического надзора региона Валерий Симаков. По его словам, на полигоне расквартировываются военные и проводятся стрельбы, на его территории даже нет складов горюче-смазочных материалов, поскольку военные приезжают туда только на день-два.

«Других помещений для ядохимикатов или хранения других опасных веществ, которые могли бы являться причиной заражения Халактырского пляжа, здесь нет», — добавил Симаков.

Полигоны Камчатки проверяют в поисках причины массовой гибели морских животных у тихоокеанского побережья Камчатки. Сейчас специалисты исследуют побережье и отбирают пробы воды, почвы и биоматериала. 6 октября Козельский полигон проверили сотрудники Росприроднадзора, прокураторы, экологического надзора края и Следственного комитета. Вице-премьер региона Роман Василевский заявил 7 октября, что работы по отбору проб продолжаются, проверяются даже самые маловероятные версии, и назвал беспрецедентными меры по поиску источника загрязнения.

По его словам, все отобранные на анализ пробы распределяют на несколько частей и направляют в разные лаборатории страны для получения максимально независимой и объективной оценки. Кроме того, в последние дни изменился механизм отбора проб воды: пробы теперь берут не только с поверхности, но с разных глубин.