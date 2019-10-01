Екатеринбургу выделят 2,5 млрд рублей на Универсиаду

Екатеринбург получит более 2,5 млрд рублей из федерального бюджета в течение трёх лет на подготовку к Универсиаде, которая состоится в 2023 году, сообщил в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Пока что проанонсирую бонус, который выделим из федеральной казны Екатеринбургу накануне Универсиады. В следующем году — 193 миллиона рублей на орграсходы, в 2021-м — уже 625 млн рублей с лишним, в 2022-м — 1,7 млрд», — написал Альшевских.

В начале июля Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение провести Всемирную универсиаду в 2023 году в Екатеринбурге. Город готовится принять 200 тысяч гостей из 150 стран, участниками станут более 12 тысяч спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.