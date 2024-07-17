Екатеринбургского журналиста и блогера Дмитрия Фоминцева объявили в федеральный розыск

Полиция объявила в розыск главреда екатеринбургского издания «Точка Ньюс» и автора Telegram-канала «Иродъ Уральский» Дмитрия Фоминцева. Соответствующая карточка с информацией появилась в базе розыска МВД.

Напомним, в январе 2024 года в отношении Фоминцева было возбуждено уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих (148 УК РФ). Тогда же он был задержан у своего дома, а в офисе редакции был проведён обыск. Дело возбуждено из-за публикаций в Telegram-канале «Иродъ Уральский», предположительно касающихся митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).

Сам Дмитрий уже заявил СМИ, что находится в отпуске, предположительно в одной из республик Южного Кавказа. Фоминцев отметил, что будет во всём разбираться, как только вернётся в Россию, а пока делом занимается его адвокат.