Екатеринбургский художник Рома Инк создаст в Нижнем Тагиле 10 росписей в уральском стиле

Известный екатеринбургский уличный художник Рома Инк распишет в центре Нижнего Тагила десять телекоммуникационных шкафов. Сделать такой подарок к юбилею города решила компания «Ростелеком».

Компания оформит десять собственных распределительных шкафов в Нижнем Тагиле специально разработанным визуалом. Узор создал уличный художник Рома Инк, автор назвал его «Уральский паттерн». Художник работает преимущественно в Екатеринбурге, уличным искусством он занимается уже более 10 лет. По словам Ромы, большинство работ он посвящает своей дочери.

«Вдохновляясь старинными узорами, я создал новый орнамент. Мне удалось провести небольшое исследование, я побывал на предприятиях и пообщался с людьми. Переработанные впечатления помогли мне придумать узор на основе форм заводских изделий, которые, на мой взгляд, отражают как Нижний Тагил, так и весь Урал в целом», — поделился художник Рома Инк.

Создавать работы Рома начнёт уже сегодня, 27 июля. Работать в Нижнем Тагиле он будет самостоятельно. Художник выполнит работу до празднования Дня города. Новые арт-объекты появятся на проспектах Ленина, Мира, Строителей, улицах Октябрьской Революции и Первомайской.

Уникальность проекта «Уральский паттерн» заключается не только в оригинальном узоре, но и в расположении рисунков. Если сфотографировать все изображения и выстроить их в определённом порядке, то можно получить одно общее полотно.