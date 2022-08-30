Екатеринбургский художник Рома Инк рассказал о своих работах на улицах Нижнего Тагила

Уличный художник из Екатеринбурга Рома Инк по заказу ПАО «Ростелеком» украсил девять распределительных шкафов уникальными узорами в честь 300-летия Нижнего Тагила. При создании работ художник вдохновлялся традиционной уральской росписью.

По задумке художника, арт-проект «Уральский паттерн» представляет собой современную переработку традиционных уральских орнаментов. Орнаменты — важная часть культуры, они присутствуют в архитектуре, одежде, предметах искусства любой эпохи, передаются и видоизменяются из поколения в поколение. Каждый регион обладает своим уникальным наследием, от местности к местности меняются мотивы и вид традиционных орнаментов. В советское время, по словам автора рисунков, традиционные орнаменты также интегрировались в городах страны. В Нижнем Тагиле традиционные для нашей местности узоры можно увидеть как в старых домах, так и в новых. Несмотря на различное исполнение, их объединяет одно — скрытый в них мотив. Основным мотивом уральской домовой росписи были цветы, располагающиеся вертикально, их изображали на ставнях, балках домов, украшали ими стены и входные двери.

Главными задачами, которые поставил перед собой художник, были переработка и совмещение традиционных орнаментов нашего региона с духом современного города. В честь 300-летия Нижнего Тагила автор отдал дань уважения многолетнему наследию наших предков, проживающих на территории современного Тагила и в его окрестностях.

«Я впервые работаю на таком полотне, как телекоммуникационные шкафы, и в работе с ними есть определённые сложности. Каждый шкаф уникален как по форме, так и по качеству поверхности. У одних “утоплена” внутрь дверь, другие слишком узкие для трафарета. Разумеется, есть идеально подходящие для работы шкафы, но с большинством из них приходится повозиться», — рассказал «Афише МС» Рома Инк.



фото предоставлены ПАО «Ростелеком» фото предоставлены ПАО «Ростелеком» фото предоставлены ПАО «Ростелеком» фото предоставлены ПАО «Ростелеком» фото предоставлены ПАО «Ростелеком»

Художник справился с работой быстро. Говорит, был приятно удивлён тому, что во время работы никто не подошёл к нему с негативом или недовольством.

«В Тагиле очень добрые и миролюбивые люди. Если в Екатеринбурге во время работы ко мне может подойти несколько человек и выразить своё мнение, дать совет, то здесь никто не выражал негатива или неприятия. Я просто с удовольствием выполнял свою работу», — рассказывает Рома Инк.

Телекоммуникационные шкафы «Ростелекома» с росписью от Ромы Инка можно найти на проспектах Ленина, Мира, Строителей, улицах Горошникова, Октябрьской Революции и Первомайской. Если сфотографировать их все и выстроить в определённом порядке, можно получить единое полотно с цельным узором.

Как сообщили в ПАО «Ростелеком», в Нижнем Тагиле в общей сложности насчитывается около 60 телекоммуникационных шкафов. В планах компании — расширять географию расписанных шкафов, не ограничиваясь лишь центральными улицами.