Екатеринбургский ХК «Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд и возглавил турнирную таблицу

Вчера, 27 сентября, ХК «Автомобилист» на домашней арене всухую обыграл «Северсталь» со счётом 4:0. На данный момент «шофёры» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции и сводную таблицу лиги, набрав 22 очка.

Напомним, в этом сезоне бюджет екатеринбургского хоккейного клуба составил 1,8 миллиарда рублей. В эту сумму входят расходы как на сам «Автомобилист», так и на молодёжную команду и фарм-клуб «Горняк». Зарплатный бюджет игроков команды был увеличен на 15% в сравнении с 2017 годом. Также руководству клуба удалось подписать лучшего снайпера КХЛ 2017/18 Найджела Доуса.

Новый сезон в КХЛ для «Автомобилиста» стал юбилейным — десятым. Президент клуба, гендиректор УГМК Андрей Козицын заявил, что у команды есть шансы попасть в финал Кубка Гагарина. В прошлом сезоне свердловская команда выбыла из плей-офф в четвертьфинале и заняла 4-е место из 14 команд в Восточной конференции.