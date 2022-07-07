Экономика

Екатеринбургская компания согласилась бесплатно сделать проект ремонта 15 дорог в Нижнем Тагиле стоимостью 2 млн рублей. Но всё не так просто    

07.07.2022 17:57
Екатеринбургская компания согласилась бесплатно сделать проект ремонта 15 дорог в Нижнем Тагиле стоимостью 2 млн рублей. Но всё не так просто    

Мэрия Нижнего Тагила нашла подрядчика для разработки проекта ремонтов 15 дорог. Изначальная стоимость контракта составила 1,9 млн рублей, но екатеринбургская компания «Дорстройгрупп» снизила стоимость контракта до нуля. При этом компания-победитель ещё обязана будет доплатить одну копейку в бюджет. В пресс-службе администрации города АН «Между строк» подтвердили, что отыгранный на сайте госзакупок аукцион не шутка.

«При проведении электронного аукциона цена была снижена до нуля, и аукцион стал проводиться на право заключения контракта, где уже сам участник аукциона вносит плату заказчику согласно пункту 9, части 3 статьи 49 федерального закона № 44 о госзакупках. Размер платы, подлежащей внесению подрядчиком за заключение контракта, составляет 1 копейку. Иными словами, уже подрядчик вносит оплату на счёт заказчика», — пояснили в мэрии.

Согласно техзаданию, подрядчик должен подготовить документацию по ремонту 15 дорог на территории города по улицам Красноармейская, Краснознамённая, Зари и Краснодонская, а также нескольких дорог в селе Серебрянка, в посёлках Висимо-Уткинск и Уралец. Общая протяжённость ремонтируемых дорог составляет 15 км.

По словам источника АН «Между строк», близкого к сфере дорожного строительства, подобные «отрицательные» контракты не являются чем-то необычным и ни о какой благотворительности в таких случаях речи не идёт. Зачастую компания-победитель планирует извлечь выгоду из проекта в будущем.

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