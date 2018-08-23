Екатеринбургская компания проведёт День танкиста в Нижнем Тагиле за 29,5 миллиона рублей

Екатеринбургская компания ООО «Организатор» проведёт День танкиста в Нижнем Тагиле за 29,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в протоколе, размещённом на портале госзакупок. «Организатор» стал победителем тендера, снизив цену контракта с максимальных 30,5 до 29,5 миллиона рублей. Известно, что в конкурсе также участвовала екатеринбургская компания ООО «ААА», которая отвечала за проведение милитари-фестиваля в 2017 году. Она снизила максимальную стоимость лишь на 50 тысяч рублей.

По требованиям Министерства промышленности и науки Свердловской области за 29,5 миллиона рублей «Организатор» должен разработать концепцию и сценарий мероприятия, а также подготовить площадку на полигоне НТИИМ, где будет проведена историческая реконструкция битвы при Курской дуге. Кроме демонстрации боевых действий, победитель конкурса обязан также организовать и провести концертную программу с участием звёзд российской эстрады. Их имена пока не определены.

Милитари-фестиваль пройдёт 8 сентября. Развлекательные мероприятия также запланированы у ДК им. Окунева и на площади Славы на Вагонке. У ДК им. Окунева организуют экспозицию военной техники и различные мастер-классы, на площади Славы — фестиваль военной и уральской кухни, концерт и гонки танков на радиоуправлении. Завершить программу должен 15-минутный фейерверк на площадке у ДК им. Окунева.

Напомним, военно-патриотический фестиваль «УралТанк», приуроченный к празднованию Дня танкиста, пройдёт в Нижнем Тагиле во второй раз. 9 сентября 2017 года на полигоне была воссоздана Сталинградская битва, на сцене выступала группа «Любэ», вёл развлекательную программу Леонид Якубович. Традиция проведения праздничных военно-патриотических мероприятий на полигоне «Старатель» была заложена по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. По своей масштабности День танкиста должен заменить проходившую в Нижнем Тагиле с 1999 года выставку вооружений Russia Arms Expo. В прошлом году RAE была перенесена в город Кубинка Московской области.