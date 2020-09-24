Екатеринбургская гордума попросила депутатов Нижнего Тагила поддержать введение единого знака для городов трудовой доблести

Депутаты Екатеринбургской гордумы попросили своих коллег из Нижнего Тагила поддержать инициативу о введении единого знака для городов трудовой доблести. Ранее они направили соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину. После введения такого знака муниципалитеты смогут размещать его на своих официальных сайтах, бланках документов и в других местах.

Ранее тагильчане выбрали места для установки стелы «Город трудовой доблести» и памятника труженикам тыла. Стелу, например, сделают на площади у железнодорожного вокзала, которую в ближайшее время ждёт реконструкция. На памятном знаке разместят герб муниципалитета и текст указа президента о присвоении Нижнему Тагилу почётного звания.

Решение о присвоении Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести» было озвучено 2 июля в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое проводил президент РФ Владимир Путин.