Екатеринбург занял 298-е место в рейтинге самых дорогих для проживания городов в мире

Екатеринбург занял 298-е место в свежем рейтинге самых дорогих для проживания городов мира. Список был опубликован сервисом Numbeo. В качестве базы для расчёта индекса был выбран Нью-Йорк, стоимость жизни в котором принимается за 100%. Исследователи анализируют цены на продукты, рестораны, коммунальные услуги и транспорт, а также покупательскую способность местных жителей.

В рейтинге представлены 327 городов, из которых 11 — российские мегаполисы. Лидером рейтинга стал Цюрих (Швейцария). Самым дорогим городом России признана Москва (250-е место, на втором — Санкт-Петербург (285-е место). Нижний Новгород занял 300-е место. На 302-м месте расположилась Казань, а с 304-й по 308-ю строчки — Краснодар, Новосибирск, Калининград, Уфа и Ростов-на-Дону. Последним из российских городов в списке оказалась Пермь, занявшая 313-е место.