Екатеринбург оказался на втором месте в стране по росту цен на жильё

Екатеринбург оказался на втором месте среди городов России по росту цен на вторичное жильё, пишет Znak.com.

По данным консалтинговой группы SRG, в октябре цены на квартиры в уральской столице поднялись на 5,3% — до 88,4 тысячи рублей за квадратный метр. Примерно такую же стоимость квадратного метра в Екатеринбурге на 18 октября (88,7 тысячи рублей) фиксировала Уральская палата недвижимости. По её данным, рост цен за полмесяца был на уровне 1,8%, а с начала года — на 12,2%.

Ранее сообщалось, что в этом году рост цен на жильё в уральской столице составил 11%, а за 2020–2021 годы цены выросли на 26% на первичном рынке и на 21% на вторичном. Из-за высокого спроса на жилье цены продолжают расти. Квартир на вторичном рынке жилья становится меньше.