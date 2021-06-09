ЕКАД встала в гигантскую пробку из-за смертельной аварии с фурой (ВИДЕО)

На Екатеринбургской кольцевой автодороге образовалась десятикилометровая пробка из-за тяжёлого ДТП с погибшим, пишет E1.ru.

По предварительным данным, столкновение на 19-м километре ЕКАДа спровоцировал дальнобойщик, ехавший на КамАЗе.

«Водитель КамАЗа врезался в попутную Lada Priora. От удара легковая машина выехала на встречную полосу, где в неё врезался грузовик Navistar International», — рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Судя по кадрам с места происшествия, грузовой автомобиль от удара развернуло поперёк дороги в направлении Новосвердловской ТЭЦ.

В автоинспекции уточнили, что в аварии погиб 53-летний водитель «Лады». В ведомстве также сообщили, что сотрудники ГИБДД помогают водителям проехать участок дороги, на котором образовалась пробка.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», длина пробки составила более десяти километров. Затор образовался от пересечения ЕКАДа с дублёром Сибирского тракта до района въезда в Берёзовский.