«Ехал за грузом в Москву». На трассе под Нижним Тагилом сгорела фура (ВИДЕО)

В выходные на трассе Серов — Екатеринбург сгорел грузовой автомобиль МАЗ-642205. Днём 20 сентября он выехал из Нижнего Тагила и направился в Москву за грузом. На 242-м км 41-летний водитель услышал хлопок, остановился на обочине и увидел, как из-под капота вырывается пламя. Мужчина постарался потушить его огнетушителем, но огонь уже охватил всю кабину автомобиля и моторный отсек.

На место происшествия выехали 2 спецмашины и 5 спасателей, они потушили огонь в течение двух минут. Как рассказали в отделе надзорной деятельности, предполагаемая причина возгорания — неисправность узлов и механизмов транспортного средства.