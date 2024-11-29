Эфиры и интервью студии Sofp Live для предпринимателей набрали сотни тысяч просмотров

Свыше 218 тысяч просмотров получили эфиры студии Sofp Live за неполный 2024 год. Лидером стал разговор с государственным деятелем, доктором экономических наук, политиком и публицистом, а также хедлайнером форума «ФИНМАРКЕТ» Михаилом Делягиным. Прямой эфир об экономической модели России посмотрели более 50 тысяч зрителей.

Студия создана Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) в 2020 году. На её базе выходят полезные для бизнеса прямые эфиры, вебинары, интервью с топовыми спикерами, ведутся онлайн-трансляции крупных форумов и фестивалей.

«Студия прямых эфиров Sofp Live появилась в ответ на вызов времени: важно было находиться на связи с бизнесом в непростой период ограничений. Со временем актуальность развития новых каналов коммуникации только выросла. Выход в онлайн позволил кратно увеличить доступность информационных продуктов для предпринимателей со всех уголков Свердловской области, расширить зрительскую аудиторию бизнес-форумов, обучающих событий», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В топ-10 тем эфиров за 2024 год вошли также: разговор о перспективах экономики с экономическим обозревателем и ведущим РБК ТВ Павлом Демидовичем, выпуск об итогах работы и новых задачах СОФПП с руководством фонда, эфиры о том, стоит ли брать кредиты и как системно инвестировать, и другие.

«Эфирная сетка строится преимущественно вокруг важных тем и направлений работы. Это, например, совместный проект с Банком России, направленный на повышение финансовой грамотности: в нём принимают участие представители разных банков. Это проект “Юридическая среда”: в его рамках проходят эфиры, которые помогают предпринимателям решать правовые вопросы. В 2024 году студия Sofp Live переехала в креативный кластер “Домна”. Это позволило вести трансляцию наших событий, большинство из которых проходит в кластере», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Так, на базе студии записаны интервью со спикерами форума «ФИНМАРКЕТ», прошедшего в мае, и недавнего Фестиваля креативных индустрий, посвящённого видео- и кинопроизводству. Гостями эфиров последнего события стали: режиссёры Иван Соснин, Антон Маслов, Алексей Алексеев, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, продюсер телевизионного и диджитал-контента Катерина Задворнова, вице-президент АКАР и сооснователь ReFace Technology Алексей Парфун и другие эксперты. Все интервью доступны для просмотра.

Всего в 2024 году было записано более 60 прямых эфиров, до конца года запланировано ещё несколько выпусков. В их числе — эфир на тему эмоционального выгорания с директором Кластера Уральского Бизнеса, победителем премии «Лидеры эпохи 2024» Екатериной Никитиной, а также эфир о безопасности и охране труда с директором компании «АС Безопасности», автором книги «Охрана труда во сне и наяву» Александрой Журавлёвой.

Зрители эфиров могут адресовать экспертам свои вопросы, которые в ходе обсуждения задаст модератор.

Деятельность СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес», отвечает задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».