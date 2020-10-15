Единственный в Екатеринбурге хоспис снова отдадут под лечение коронавируса

В Екатеринбурге единственный в городе хоспис в больнице № 2 снова отдают под лечение пациентов с коронавирусом, пневмонией и ОРВИ, со ссылкой на региональный оперативный штаб пишет Znak.com.

Отмечается, что паллиативное отделение больницы перепрофилируется временно, «до того момента, как необходимости в этом не станет». Пациенты, которые сейчас находятся в хосписе, перенаправлены в другое медицинское учреждение «с обеспечением максимальной безопасности и комфорта для них и их родственников».

Летом единственный в городе хоспис уже переоборудовали под пациентов с коронавирусом, ссылаясь на то, что в нём есть необходимое для лечения оборудование. В августе, когда число ежедневных новых случаев коронавируса в Свердловской области снизилось, хоспис вернулся к обычной деятельности.

В последние недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе снова растёт. С воскресенья, 11 октября, в области ежедневно регистрируется более 200 новых случаев.