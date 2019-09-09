«Единая Россия» выиграла выборы в думу Верхней Туры во всех округах

На выборах депутатов думы Верхней Туры кандидаты от «Единой России» выигрывают во всех 16 округах, со ссылкой на опубликованные на портале ГАС «Выборы» данные пишет Znak.com.

В округе № 1 наибольшее число голосов набрали Светлана Макарова, Юрий Мирный, Рашит Зарипов и Сергей Широков. В округе № 2 — Вячеслав Булыгин, Ольга Кузнецова, Аркадий Кирьянов и Олег Орлов. В округе № 3 депутатами становятся Артём Роментов, Иван Козьменко, Ольга Добош и Максим Орлов. В округе № 4 большинство голосов получили Ильсур Мусагитов, Любовь Евдокимова, Вадим Зимин и Виталий Разницын.

Официальные итоги кампании по выборам депутатов Верхней Туры будут подведены позднее. Ранее стало известно, что «Единая Россия» также лидирует на выборах думы Верхотурья.