«Единая Россия» согласилась снизить муниципальный фильтр на выборах губернаторов

«Единая Россия» готова поддержать снижение муниципального фильтра на губернаторских выборах до 5%, если это будет решением всех парламентских партий, со ссылкой на пресс-службу партии пишут «Известия».

«Безусловно, снижение минимального порога фильтра до 5% — вопрос, требующий консенсуса всех фракций в Госдуме. Мы готовы поддержать такие изменения, если это будет общим решением всех фракций», — сказал представитель пресс-службы «Единой России».

Он добавил, что многие регионы уже установили порог в 5% на губернаторских выборах. При этом в партии считают, что фильтр полезен, поскольку «помогает досконально погрузиться в проблемы местного самоуправления». Единороссы уверены, что работа с муниципальными депутатами для прохождения фильтра позволяет «грамотно построить избирательную кампанию, сформировать программу действий и решения проблем».

Отмечается, что в ЛДПР также готовы «пойти на компромисс» в вопросе снижения муниципального фильтра на губернаторских выборах, в то время как в КПРФ и «Справедливой России» настаивают на полной его отмене. Так, зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин назвал снижение фильтра с 7 до 5% «лакировочными движениями», которые «коренным образом ничего не меняют».

В Центризбиркоме в среду в 15:00 пройдёт расширенное заседание Научно-экспертного совета при ЦИК России. В ходе заседания планируется обсудить наиболее актуальные и резонансные вопросы избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 8 сентября, а также предложения по изменению избирательного законодательства.