«Единая Россия» решила не исключать из партии вице-спикера гордумы Игоря Базилевича после скандала с его сыном и экс-начальником ГИБДД Нижнего Тагила Анатолием Черновым

Вице-спикер Нижнетагильской городской думы Игорь Базилевич не будет исключён из «Единой России» после громкого уголовного дела в отношении экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова. Такое решение приняли в Свердловском отделении партии, пишет Vtagile.ru.

«Приговор в отношении Анатолия Чернова вступил в законную силу. При этом, по информации Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, частное постановление по уголовному делу в отношении Игоря Базилевича не выносилось. Таким образом, отсутствуют юридические основания для исключения его из партии. Но, учитывая резонанс этой истории, партийцами принято решение не выдвигать Игоря Базилевича в качестве кандидата от “Единой России” на выборы в Нижнетагильскую городскую думу», — рассказал Vtagile.ru пресс-секретарь Свердловского отделения «Единой России» Максим Бестфатер.

Напомним, 10 июля 2020 года в Нижнем Тагиле два инспектора остановили автомобиль «ЗАЗ Chance», которым управлял сын вице-спикера гордумы Владимир Базилевич, лишённый на тот момент водительского удостоверения после смертельного ДТП. Инспекторы ГИБДД принудительно доставили водителя на патрульном автомобиле в отдел для привлечения к предусмотренной законом ответственности, но затем отпустили.

По версии обвинения, вице-спикер Игорь Базилевич оказал влияние на сотрудников ГИБДД, из-за чего его сына освободили от ответственности.

«Как установлено судом, 10 июля 2020 года Чернов отдал приказ Холстинину, Бабушкину и Петухову освободить от административной ответственности и вернуть транспортное средство сыну заместителя председателя Нижнетагильской городской думы Владимиру Базилевичу, который ранее был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, после которого погиб человек», — сказано в решении областного суда.

Ранее, 14 июня, после апелляционных жалоб осуждённых Свердловский областной суд оставил в силе приговор Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила от 14 февраля, согласно которому экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов и трое его подчинённых, которые остановили автомобиль сына вице-спикера, были признаны виновными.

Анатолию Чернову дали 2 года колонии-поселения, а также лишили его права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

Экс-заместителю командира взвода Сергею Петухову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев в колонии-поселении и также лишили его права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 1 год 10 месяцев. Сотрудникам ГИБДД Денису Холстинину и Константину Бабушкину назначили срок заключения 9 месяцев в колонии-поселении.