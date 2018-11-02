«Единая Россия» разработала законопроект о «кибердружинах»

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о правовом статусе «кибердружин», которые вместе с правоохранительными органами станут искать запрещённую информацию в интернете, пишет РИА Новости.

Парламентарии предлагают наделить «кибердружины» статусом общественных организаций. В них смогут принимать граждан с 18 лет, также организациям будет необходимо уведомлять о своей работе Роскомнадзор. По мнению депутатов, с «кибердружинами» должны сотрудничать прокуратура, следователи и чиновники. Один из авторов законопроекта Олег Быков отметил, что проект не направлен на ограничение свободы слова в сети.

Законопроект внесут в Госдуму, если его поддержат координационный совет фракции «Единая Россия» и профильные ведомства.