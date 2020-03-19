«Единая Россия» предложила ввести уголовную ответственность за нарушение карантина

«Единая Россия» подготовит законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение требований карантина по коронавирусу, со ссылкой на первого замглавы фракции Андрея Исаева пишет ТАСС.

По его словам, на следующей неделе подготовят соответствующие поправки в Уголовный кодекс России — нарушение карантина будет наказываться штрафом, исправительными работами и запретом занимать руководящие должности. Исаев подчеркнул, что «речь, конечно, не идёт» о лишении свободы.

Согласно законодательству, ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм предусмотрена статьёй 236 УК РФ. Поправки дополнят закон, зафиксировав, что уголовная ответственность может наступить в случае «возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан».

В начале марта департамент здравоохранения Москвы предупреждал, что нарушителям режима самоизоляции, который нужно соблюдать после приезда из многих стран, может грозить до пяти лет лишения свободы.