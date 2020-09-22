«Единая Россия» перенесла праймериз в Екатеринбурге на неопределённый срок

Партия «Единая Россия» перенесла праймериз по определению кандидатов на довыборы в думу Екатеринбурга на неопределённый срок, сообщает пресс-служба свердловского отделения партии.

Отмечается, что решение принято из-за того, что не все зарегистрированные кандидаты принесли полный пакет документов. Кроме того, в партии сказали, что предварительное голосование перенесено на более поздние сроки, «принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию».

Помимо прочего, на праймериз был зарегистрирован ещё один, девятый участник — по одномандатному избирательному округу № 3 будет участвовать врач Областной клинической больницы № 1 Андрей Шерстобитов.

Ранее сообщалось, что по одномандатному избирательному округу № 3 в Верх-Исетском районе города в праймериз примут участие помощник депутата Заксобрания Свердловской области Анатолия Никифорова (совладелец «Таганского ряда») Игорь Рубцов, бывший депутат гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России» Антон Швалёв и предприниматель Сергей Шамов. Последний прославился тем, что в 2019 году стал подрядчиком по ремонту тротуаров на проспекте Ленина и сорвал сроки работ.

По одномандатному округу № 9 в Ленинском районе в праймериз будут участвовать член Общественной палаты Екатеринбурга, участник переговоров по строительству храма Святой Екатерины во время протестов в сквере Александр Гавриленко, заведующая детсадом № 366 Ольга Козлова, создатель организации «Безопасный Екатеринбург» Александр Рябцев, руководитель «СБ групп», участник выборов в думу Екатеринбурга 2018 года Виталий Чачин, директор Центра адаптации иностранных обучающихся Юрий Урусов.

Праймериз должны были состояться сегодня, 22 сентября. Сами довыборы пройдут 22 ноября.