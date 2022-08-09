ЕДДС Нижнего Тагила предупредила о смоге и жаре до +32 градусов

В Свердловской области и Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о жаре до 32°С, ливнях и граде. Также со вчерашнего дня Нижний Тагил и другие города области накрыл смог, причиной которого стали лесные пожары.

Губернатор Евгений Куйвашев в своём Telegram-канале сообщил, что, по данным авиалесоохраны, в Свердловской области лесные пожары бушуют на площади более 100 гектаров. Горят и торфяники, с огнём борются сотрудники авиалесоохраны и лесники, им помогают волонтёры.

О возникновении пожара необходимо сообщать по телефону 8 (800) 100-94-00. Звонок поступает в диспетчерский пункт Уральской авиабазы, где немедленно принимаются меры для ликвидации пожара. Информацию о возгораниях также можно передать по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Добавим, что к выходным ситуация должна измениться. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, с четверга, 11 августа, в Нижнем Тагиле начнут снижаться дневные температуры и пройдут дожди.