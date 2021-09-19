Дзержинский район в отрыве: свежие цифры явки на выборах в Нижнем Тагиле

По состоянию на 17:00 19 сентября явка на избирательных участках Нижнего Тагила составила 47,63%. До закрытия УИКов осталось полчаса. Окончательные цифры Избирком Нижнего Тагила озвучит уже завтра.

В Дзержинском районе, по данным на 17:00, проголосовали 49,41% избирателей, в Ленинском районе явка составила 46,97%, в Тагилстроевском — 46,57%. Серьёзных нарушений на участках за все три дня голосования не было, рассказали АН «Между строк» в Избирательной комиссии города.

По данным на 15:00, явка в Свердловской области составила 42,06%, тем самым превысив цифры прошлых крупных выборов в 2016 году: тогда на участки пришли 41,25% избирателей.

Избирательные участки уже закрылись на Дальнем Востоке и в большинстве регионов Сибири. Рекорды по явке побиты в Чеченской Республике: там к полудню проголосовали более 83% зарегистрированных избирателей. 62% избирателей к 15:00 по местному времени проголосовали на Ямале, в Татарстане — 65%, Кузбассе — 66%, Туве — 72%, сообщает ТАСС.