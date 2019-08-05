Дзержинский район стал лучшим в смотре-конкурсе ко Дню города

В Нижнем Тагиле подвели итоги ежегодного смотра-конкурса, посвящённого Дню города. Среди районов лучшим был признан Дзержинский район. А Усть-Утка победила соперников в конкурсе сельских территорий.

Самым массовым в этом году стал конкурс ТОСов — заявки подали 26 участников из всех районов города. В итоге победу присудили ТОС «Молодёжный» в Тагилстроевском районе. Он был организован осенью прошлого года. Особенно жюри конкурса оценило новую детскую площадку, которую активисты общественного самоуправления организовали на месте пустыря, сообщает пресс-служба мэрии.

ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавод» в своей номинации по решению оргкомитета заняли первое место. Оба промышленных гиганта вносят большой вклад в социальное развитие города, и определить, кто больше, было сложно. НТИИМ и «Планта» отмечены в других номинациях предприятий.

Среди дорожных предприятий призовые места у «Тагилдорстроя» и «УБТ-Сервиса». В этой же отрасли строительства и городского хозяйства победу одержали «Стройкомплекс», ЗМК, «Тагильский трамвай» и «Элис».

В номинации «Культура» отличились ДК имени И. В. Окунева, детская музыкальная школа № 1 и Нижнетагильский музей изобразительных искусств. В сфере образования победили политехническая гимназия, детский сад № 181 и Дзержинский дворец детского и юношеского творчества.

Третий год подряд среди социальных учреждений победил пансионат «Тагильский». Детская городская больница — лучшая среди учреждений здравоохранения.

В канун Дня города награды также получат коллективы НТГСПИ, торгово-экономического колледжа, СДЮСШОР «Уралец», отдела полиции № 16, ТСЖ «Зари, 35», управляющей компании «ЖКУ», сети магазинов «Со смаком» Тагилстроевского района и молодёжных организаций ЕВРАЗ НТМК и «Планты».

На подведении итогов конкурса в администрации города мэр Владислав Пинаев подчеркнул, что в следующем году будут пересмотрены критерии конкурса. Сделано это будет для того, чтобы соревнование на звание лучших организаций и общественных территорий стало более интересным и объективным. Мэр предложил создать рабочую группу, которая займётся формированием нового положения конкурса.