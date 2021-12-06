Двум жителям Нижнего Тагила вынесли приговор за кражу царских монет в Рыбинске

Рыбинский городской суд Ярославской области вынес приговор двум тагильчанам — Артёму Гаёву и Михаилу Буйничеву. Несколько лет назад они похитили из антикварного магазина в Рыбинске 31 царскую монету.

По данным пресс-службы Ярославского областного суда, в ноябре 2017 года подсудимые сняли квартиру в Рыбинске и решили обокрасть местный антикварный магазин.

В ночь на 12 ноября заранее купленными инструментами обвиняемые взломали решётку и разбили окно магазина. Артём Гаёв проник внутрь помещения и похитил царские монеты 1766–1899 годов — 9 золотых и 22 серебряные — на общую сумму 508 тысяч рублей. Михаил Буйничев в это время стоял на улице и караулил. С похищенным преступники скрылись и распорядились им «по своему усмотрению», отмечают в ведомстве.

Рыбинский городской суд признал злоумышленников виновными по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере) и назначил наказание Михаилу Буйничеву в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Неоднократно судимому за кражи Артёму Гаёву, с учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору, суд назначил 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Подсудимые вину в совершённом преступлении признали полностью, от дачи показаний в суде отказались. Приговор вступил в законную силу 3 декабря 2021 года.