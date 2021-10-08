Двухдневный семинар для начинающих экспортёров пройдёт в Нижнем Тагиле 

В центре «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле 19 и 20 октября пройдёт бесплатный обучающий семинар «Основы экспортной деятельности» (18+). Программа курса разработана специально для начинающих экспортёров, предпринимателей, которые планируют развивать свой бизнес с помощью экспортной деятельности.

Обучение продлится два дня: 19 октября с 10:00 до 16:45, 20 октября с 10:00 до 14:45. Квалифицированный тренер передаст слушателям базовые знания по основам экспортной деятельности. Важно, что теоретическая часть программы подкреплена практическими занятиями с решением реальных кейсов по реализации экспортной деятельности.

Слушатели курса получат практические знания по проведению международных переговоров, заключению внешнеторговых контрактов, таможенном оформлении продукции, оптимизации логистических процессов и советы по оформлению основных документов, необходимых при совершении внешнеторговой сделки. Также авторы программы расскажут об инструментах государственной поддержки.

«В курсе последовательно рассмотрен каждый из этапов жизненного цикла экспортного проекта. Вы узнаете о преимуществах экспортной деятельности для российских предпринимателей, изучите механизмы выбора потенциального рынка для международных продаж и поиска первых иностранных покупателей. Кроме того, на семинаре вы можете оценить соответствие своего продукта требованиям внешнего рынка», — рассказывают авторы программы.

Площадкой семинара станет центр «Мой бизнес» по проспекту Мира, 2а. Принять участие в программе может один представитель от одного субъекта малого и среднего бизнеса. Количество мест в группе ограничено. Для участия нужно до 19 октября подать заявку на сайте Школы экспорта РЭЦ. Если у вас нет учётной записи на портале, для начала вам нужно будет её создать. По всем интересующим вопросам можно звонить по номеру 8 (343) 214-87-45 (Юлия Евгеньевна Сафронова).