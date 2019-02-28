Двух жителей Нижнего Тагила осудили за взятку полицейскому в 5 тысяч рублей

Мировой судья Ленинского райсуда Нижнего Тагила приговорил двух жителей города — Шарифа Акрамова и Фарходжона Гафурова — к 8 и 7 месяцам исправительных работ за дачу взятки сотруднику полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района.

Судом было установлено, что Акрамов как индивидуальный предприниматель нарушил санитарные нормы и был вызван в отделение полиции. Туда он прибыл со своим работником Гафуровым, которому передал 5 тысяч рублей для дачи взятки, а последний, прикрывая их документами, передал оперуполномоченному ОЭБиПК МУ МВД России «Нижнетагильское». Сотрудник полиции сообщил о взятке руководству.

Суд назначил Шарифу Акрамову наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработка, Гафурову — в виде исправительных работ на срок 7 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка. Предмет взятки — денежные средства в размере 5000 рублей — был обращён в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.